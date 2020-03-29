 

«Все равно умрем»: Ксения Собчак призвала не бояться коронавируса

29.03.2020, 18:09, Разное

Как и многие другие российские знаменитости, Ксения Собчак находится на карантине, не выходя в свет. На своей странице Instagram ведущая поделилась философскими мыслями по поводу коронавируса.
Бывшая ведущая скандальной передачи «Дом-2» предполагает, что ажиотаж вокруг коронавируса явно преувеличен. Она хочет успокоить людей, которые разводят панику. Ксения Собчак спокойно и с некоторым сарказмом относится к пандемии, отмечая параллельно, что рано или поздно все люди умрут, скорее всего, не от этой пневмонии. В связи с этим отечественная знаменитость считает, бессмысленно бояться новой и неизвестной болезни.

Супруга режиссера Константина Богомолова констатировала, на планете в последнее время появилось множество так называемых экспертов, говорящих о скором наступлении конца света. Сейчас они радуются тому, что оказались правы частично. Ксения Собчак продолжила, что вся паника вокруг пандемии, как и она сама, в масштабах Вселенной является маленькой пылинкой.



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