 

Лиза Галкина “приготовила” для Аллы Пугачёвой бульон и круасан на тосте

29.03.2020, 18:09, Разное

Лиза Галкина в очередной раз стала героиней ролика от Максима Галкина. На этот раз девочка “приготовила” для Аллы Пугачёвой бульон и круасан на тосте.
Поклонники Максима Галкина внимательно следят за публикациями знаменитости, поскольку тот часто делится с ними домашними видеороликами, где в главных ролях появляются члены его семьи. Самые любимые же публикации – это те, где фигурируют дети звёздной пары. Недавно на странице телеведущего в социальной сети Instagram появился очередной пост, порадовавший фолловеров. На видео юморист запечатлел, как Лиза Галкина играет в повара и “готовит” для Аллы Пугачёвой новое блюдо. После окончания процесса, девочка подала знаменитой матери еде, за которую та поблагодарила малышку.

Многие остались в восторге от увиденного и кулинарных изысков девочки. Как оказалось, Лиза Галкина на игрушечной кухне приготовила для исполнительницы бульон и круасан на тосте. Некоторых развеселил тот факт, что продукты питания были сделаны из пластмассы.



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