Детские площадки в Москве закрыли из-за коронавируса

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29.03.2020, 18:08, Новости дня

Власти Москвы закрыли все детские площадки, чтобы жители соблюдали режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Городские службы огородили площадки сигнальными лентами, а также повесили объявления, что пространства закрыты из-за «соблюдения санитарного контроля» на фоне пандемии коронавируса, передает Daily Storm. 

Ранее сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на автомобилях, стали оповещать жителей Москвы о необходимости покинуть парки и оставаться дома из-за коронавируса.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен в 80 из 85 российских регионов. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. 

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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