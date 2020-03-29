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29.03.2020, 18:08, Новости дня

В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев на 97 году жизни, сообщила его супруга Валентина Бондарева.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», – цитирует ТАСС Бондареву.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, форсировании Днепра и освобождении Киева.

Он является автором таких произведений, как «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», «Тишина» и других. 

Также Бондарев являлся членом Союза писателей СССР, лауреатом Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Героем Социалистического Труда, фронтовиком – ветеран Великой Отечественной войны.



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