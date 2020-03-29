 

В LG отказались от выпуска смартфона G9 ThinQ

29.03.2020, 17:53, Разное

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию раскрыли судьбу смартфона LG G9 ThinQ. По их данным, производитель откажется от выпуска гаджета.
Инсайдеры отмечают, что в южнокорейской компании приняли решение не выпускать устройства G-серии. Таким образом на рынок не выйдет не только LG G9 ThinQ, но и LG G10 или G9X ThinQ. Эксперты рассказывают, LG ориентируется на так называемый флагманский сегмент 5G, стремясь выпустить один такой смартфон к концу первой половины года под другим названием. Как может выглядеть замена G9 ThinQ, на данный момент не известно, но компания по-прежнему полностью привержена своему эксперименту с двумя экранами.

По еще одним данным, LG, возможно, захочет возродить серию Chocolate. Выпущенный еще в 2006 году в США VX8500 Chocolate был успешным телефоном-слайдером, хотя неясно, намерены ли в LG каким-то образом возродить устаревший дизайн.

С точки зрения технических характеристик, корейские СМИ ожидают большой 6,7–6,9-дюймовый дисплей, четыре камеры, включая основной 48-мегапиксельный датчик изображения, батарею емкостью 4000 мАч и более скромный, чем Qualcomm Snapdragon 865, процессор. Вероятнее всего, речь идет о чипсете Snapdragon 765G, который используется в Google Pixel 5 и Nokia 8.3.



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