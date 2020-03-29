 

Актриса Фиби Прайс в обтягивающем комбинезоне устроила фотосессию на улице

29.03.2020, 17:53, Разное

Фиби Прайс, которой 47 лет, показала поклонникам свою фигуру в комбинезоне. Актриса устроила фотосессию на улице, несмотря на предписания властей о соблюдении карантина.
Распространение коронавируса затронуло многие страны на разных континентах и внесло изменения в жизни миллионов людей. Власти отменили все массовые мероприятия, закрыли развлекательные заведения, а работников офисов перевели на удаленную работу. Все граждане должны урезать прогулки и общение с друзьями, некоторые государства даже ввели комендантский час.

В такой сложной ситуации находятся люди, которые живут только по своим правилам и готовы на все ради славы. Американскую актрису Фиби Прайс заметили на улице Беверли-Хиллз. Она покинула свое жилище, чтобы выгулять собаку, но знаменитость не устояла перед возможностью устроить себе фотосессию. Актриса принарядилась в обтягивающий комбинезон, который подчеркнул ее грудь и сделал акцент на талии.

Фиби Прайс соблюла все меры предосторожности, надев маску с принтом. Также на руках актрисы можно увидеть синие перчатки.



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