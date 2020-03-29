Hubble зафиксировал космическое цунами на расстоянии 200 млн световых лет

29.03.2020, 17:53, Разное

Телескоп Hubble выявил на дистанции 200 миллионов световых лет «космическое цунами». Его скорость удалось измерить при помощи специального спектографа.

Астрономы ранее подтвердили, что возле квазаров находятся сверхмассивные гало, которые простираются на расстояние до 100 тысяч световых лет. Последние исследования продемонстрировали, что определенные объекты такого рода приводят к формированию космических цунами, генерирующих больше материи, нежели это делает Солнце за один год, разбрасывая рябь по всему пространству.

Квазары являют собой очень энергичные и яркие объекты во Вселенной, часть из них ярче до одной тысячи раз тех галактик, где они располагаются. Внимательно изучив данные с обсерватории Hubble, исследователи выяснили, что некоторые квазары создают космические цунами, которые толкают материю со скоростью 74 млн км/ч. Ближайшие к Земле данные объекты находятся от нее на дистанции 10 миллиардов световых лет. Генерируемые ими ветры расходятся на расстоянии до 200 миллионов световых лет, а это в четыре раз больше радиуса Млечного Пути.

Измерить скорость удалось благодаря спектографу, который регистрирует диапазон ультрафиолетового света, нужного для определения доплеровского смещения в квазаре. По словам экспертов, объем материала, разносящимся в космосе ветром, превышает в сотни раз массу Млечного Пути и в сотни раз ярче многих галактик.