Главы регионов обратились к россиянам из-за коронавируса

29.03.2020, 17:48, Новости дня

Главы российских регионов обратились к гражданам на фоне пандемии коронавируса, в очередной раз призывая оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости.

«Спасибо, что остались дома!» – написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Instagram.

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Спасибо, что остались дома!

Публикация от Казбек Коков (@kokov_kazbek_) 29 Мар 2020 в 4:46 PDT

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Приморья Олег Кожемяко призвали граждан оставайтся дома и беречь себя.

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Пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя #айдадомой #Татарстан

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 28 Мар 2020 в 3:18 PDT

«Нерабочие дни – это не выходные, и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса. Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан. К принимаемым решениям необходимо отнестись серьезно», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Instagram.

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Следующую неделю проводим дома. Главное в ситуации с коронавирусом – жизнь и здоровье людей. С воскресенья закрываем торговые центры, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделов с товарами первой необходимости ничего, в том числе и фуд-корты, работать не будет. Все ТЦ поручил взять на особый контроль и пресекать деятельность тех, кто нарушит требования. С 29 марта также приостанавливаем работу фитнес-центров, бассейнов и спортклубов.С завтрашнего дня закрываем кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита. Оставим только те, которые готовят на вынос и осуществляют доставку. В детсадах организуем дежурные группы для ребятишек, родители которых работают, обеспечивая жизнедеятельность общества. При этом работодателей, принуждающих сотрудников трудиться на следующей неделе, будут проверять соответствующие органы. Нерабочие дни – это не выходные, и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса. Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан. К принимаемым решениям необходимо отнестись серьёзно. Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Эти жёсткие меры – временные, но они нужны, в первую очередь, для всех нас. Нужно перетерпеть, только общими усилиями мы можем справиться.

Публикация от Дмитрий Азаров (@azarov.life) 27 Мар 2020 в 11:47 PDT

В свою очередь глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что «дом нужно беречь».

«Еще раз прошу, понимаю, что кому-то надоело уже это слышать, но все-таки: большие компании, шашлыки, хождения по гостям – сейчас это недопустимо. Особенно молодым хочу сказать: все серьезно, ребята, не валяйте дурака. Если кто-то до сих пор не услышал, подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину», – написал он.

Воробьев добавил, что в регионе продолжается работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта.

«Ситуация с коронавирусом остается главным фокусом региона», – заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что на сегодняшний день в регионе нет случает заражения коронавирусом.

«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы так было и дальше. Параллельно готовимся ко встрече с коронавирусом. За последние две недели наша жизнь заметно изменилась. Ограничения и неудобства почувствовали все. Все принятые решения, особенно касающиеся ограничений, даются нам нелегко. Но иначе в сегодняшней ситуации нельзя. Важно, чтобы все мы северяне, были готовы вместе встретить и побороть угрозу», – написал он.

К россиянам также обратился глава Санкт-Петербурга Александр Белов и губернатор Калининградской области Руслан Алиханов.

Напомним, в РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.