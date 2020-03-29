Во взорвавшемся самолете были средства для борьбы с коронавирусом
29.03.2020, 17:40, Новости дня
Легкомоторный самолет с грузом медицинского назначения загорелся и взорвался в аэропорту Манилы (Филиппины) при взлете.
Рейс выполнялся в интересах национального Министерства здравоохранения и был предназначен для отправки в японский город Ханэду медикаментов для борьбы с коронавирусом
При взрыве погибли все 8 человек, находившиеся в самолете: три члена экипажа и пять пассажиров.
Причины аварии пока не известны, передает "Интерфакс".
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