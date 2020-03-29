На Москву “упадет кирпич”

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29.03.2020, 17:40, Новости дня

Резкое похолодание в Москве, о котором предупреждали синоптики, начнется вечером в воскресенье. Заметное снижение температуры можно будет почувствовать после 9 часов вечера, уточняет научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд​​​.

Ранее сообщалось, что в столице в очередной раз побит температурный рекорд. Днем в воскресенье столбики термометров поднялись сначала до отметки в 16,8 градуса, а затем и до 17,4 градуса.

Предстоящие погодные аномалии Вильфанд описал прямолинейно: “Как кирпич на голову упадет”, – цитирует метеоролога РИА Новости. По словам Вильфанд, буквально за три часа, с полуночи до 3 часов ночи, погода изменится до неузнаваемости. Уже в полночь температура опустится ниже ноля. В начале новой недели снижение температуры продолжится – ожидаются морозы до 6–8 градусов, с мокрым снегом, метелями и резким северным ветром.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что и в условиях пандемии метеорологи продолжают обеспечивать население и ведомства своевременно прогнозами погоды. И хотя часть сотрудников переведена на удаленную работу, введен посменный график, это не отразится на качестве прогнозирования, уверен Вильфанд. Синоптики все равно трудятся при любых условиях, мужественно выполняя свою работу, считает он.



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