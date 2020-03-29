Теннис. Уимблдон планируют отменить впервые с 1945 года

29.03.2020, 17:40, Новости дня

Один из престижнейших турниров "Большого шлема" — Уимблдон оказался на грани отмены. Организаторы теннисного турнира склоняются к варианту, при котором Уимблдон-2020 проходить не будет. Причина — пандемия коронавируса.

Итоговое решение по данному вопросу будет принято после экстренного заседания Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, сообщает "Спорт-экспресс". Заседания будут проходить дистанционно и будет представлять из себя серию видеоконференций. Ожидается, что Уимблдон едва ли избежит отмены — первой с 1945 года.

Напомним, что накануне изменения прошли в другом турнире "Большого шлема" — Открытом чемпионате Франции. Организаторы Roland Garros сохранили турнир в силе, однако сместили сроки проведения — вместо мая-июня 2020 года теперь турнир состоится с 20 сентября по четвертое октября.