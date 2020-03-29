Мнение: Кулон в виде коронавируса – повесите такой на шею?
29.03.2020, 17:35, Разное
В Костроме ювелир Павел Воробьев создал кулон в виде коронавируса.
Вопрос в том, кто его повесит на шею – переболевшие или те, кто считают себя адептами вируса и готовы ему помогать уничтожать человечество.
Обычно на груди или крестик висит (как у меня) или магендовид или полумесяц, у некоторых – пентакль Сатаны в виде перевернутой звезды. Секта верующих в коронавирус собирает в свои ряды?
Некрасивый он какой-то. А я, по ощущениям, снова заболел. Причем, забрал ребенка из детского сада уже очень давно, но он все равно затемпературил на днях,
а теперь у меня состояние ушибленное, как будто опять заболеваю.
Никто не застрахован. Даже если вы уверены, что вас-то точно не коснется зараза.
@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2569
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