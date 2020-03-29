Врач назвал причину необходимости соблюдать дистанцию при коронавирусе

29.03.2020, 17:30, Разное

Физиотерапевт Семен Гальперин объяснил необходимость находиться на расстоянии в магазине и на улице при коронавирусе. Это поможет предотвратить распространение пандемии.

Занимающий должность руководителя межрегиональной организации «Лига защиты» врач Семен Гальперин пояснил о сути соблюдать дистанцию при выходе на улицу и в магазин в период пандемии. По его словам, соответствующее правило имеется в рекомендациях ВОЗ, а на территории США в торговых точках устанавливают специальные преграды, чтобы клиент не мог подходить к продавцам. Медик напомнил, что в воздухе находится не просто пыль или бактерии, часто летит слюна, и именно на такое расстояние. Важность данной меры в предотвращении распространения пандемии.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин напомнил жителям столицы РФ о надобности держаться на дистанции при выходе из собственных домов. Также он посоветовал людям оставаться в родных стенах и выходить лишь в случае необходимости. Согласно последней информации, в Москве количество зараженных составляет чуть больше одной тысячи человек.