Анфиса Чехова продезинфицировала собаку спиртовым раствором

29.03.2020, 17:30, Разное

Анфиса Чехова пояснила на своей странице в социальной сети Instagram о том, каких мер придерживается, чтобы не заразиться коронавирусом. Знаменитость показала подписчикам, как продезинфицировала собаку спиртовым раствором.

Недавно фолловеры указали звезде на её ошибку. По их словам, Анфиса Чехова не понимает всей опасности, и недостаточно борется с коронавирусом. Телеведущая не обрабатывает свою собаку после выгула, а это может привести к серьёзным проблемам, поскольку животное на своей шерсти и лапах может принести в дом инфекцию. Актриса очень быстро отреагировала на замечания поклонников, и начала заботиться о домашнем любимце, и своей безопасности, обрабатывая спиртовым раствором. Весь процесс светская львица показала в видеоролике, опубликованном в разделе Stories. Теперь после каждой прогулки она опрыскивает четвероногое существо антибактериальным средством, а после купает и снова повторяет процедуру. По признанию артистки, её питомец не испытывает радости от происходящего, но иного выбора у неё нет.

Фанаты остались недовольны тем, как Анфиса Чехова обращается с собакой. Многие сразу же начали писать жалобы и просить не использовать спрей с неизвестным составом для очистки животного. Число недовольных оказалось немалым, а потому звезде пришлось оправдываться и демонстрировать состав средства, которым она продезинфицировала четвероногого друга.