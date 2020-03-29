Космический корабль Илона Маска Crew Dragon разбился во время тестов

29.03.2020, 17:09, Разное

Компания Илона Маска SpaceX намерена в ближайшее время доставить космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию. Ранее завершились удачные испытания, доказавшие его эффективность и безопасность, но последнее тестирование оказалось провальным.

Первые итоги настолько впечатлили экспертов, что сотрудники подразделения SpaceX – Space Adventure, заявили о скорой отправке первых космических туристов на земную орбиту. Особое внимание при разработке было уделено парашютной системе Mark 3, гарантирующей безопасное приземление для пассажиров. В NASA также следят за тестированиями и вскоре дадут окончательный ответ по поводу возможности использования Crew Dragon для полётов с людьми. К сожалению, в последнем испытании планы были нарушены: парашюту не удалось раскрыться, и через некоторое время космический корабль разбился.

Сотрудник компании заявил, что капсула стала нестабильной после поднятия вертолёта в воздухе. Для стабилизации ситуации, пилот сбросил её в ручном режиме, но парашют не был готов, что и привело к плачевным последствиям. Пострадавших в ходе происшествия не выявлено. В SpaceX считают, что они всё-таки получат разрешение на миссию Demo-2 уже в мае 2020 года.