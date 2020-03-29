Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали лицо младшей дочери

29.03.2020, 17:05, Разное

В феврале этого года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями второй раз – у них родилась еще одна дочка, которую назвали Евой. Девочку прятать от общественности не стали, напротив – малышка сразу же и прочно обосновалась в Instagram своих родителей. Только вот на снимках, которые, ожидаемо, собирали тысячу лайков, крошка Ева была изображена либо со спины, либо сбоку и ни разу анфас.

Сегодня, в день своего рождения, Анастасия решила исправить ситуацию. И впервые поделилась серией кадров, на которых младшая Тарасова, наконец, смотрит в камеру. Одним из них поделился у себя в Instagram и Дмитрий, сопроводив снимок поздравлением:

Девочка моя любимая!!! Жена!!! Подруга!!! Мама моих дочек!!! С днем рождения тебя!!! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной!!! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я!!! Люблю, –

написал Тарасов.

Я тебя очень люблю !!! Спасибо тебе за все, что ты делаешь и что ты лучший для меня, – ответила ему в комментариях Костенко. А следом написала еще один пост, в котором подвела итог прожитой четверти века под снимком с десятком букетов роз и подарком мужа – белым внедорожником, перевязанным розовой лентой.

Что ж, четверть моего века (это 25 лет, на всякий случай и я не прощаюсь) прожита замечательно и завершена на сладкой ноте. Год выдался местами изматывающим (серьезные испытания у любимого), но в целом – волшебным, ведь мы были всегда вместе- физически и духовно. Во время беременности гормоны мои такое творили, но ожидание малыша – школа на двоих и мой любимый муж всегда относился с пониманием и быстро помог мне совладать с собой , и мы просто наслаждались процессом.

Может я стала наконец-таки мудрее, а может… да нет, реально стала и научилась слышать и доносить( это важнее).

Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как Сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это – Спасибо, Бог, спасибо. Моему самому любимому и любящему мужу ! Моим девочкам. И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня, – заключила Анастасия.

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