 

Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

29.03.2020, 17:03, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Липова на пост главы Роскомнадзора. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства в это воскресенье.

До последнего времени федеральной службой руководил Александр Жаров. Он возглавлял ведомство с 2012 года.

Напомним, Андрей Липов в прошлом работал начальником Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связей.



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