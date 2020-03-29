Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
29.03.2020, 17:03, Разное
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Липова на пост главы Роскомнадзора. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства в это воскресенье.
До последнего времени федеральной службой руководил Александр Жаров. Он возглавлял ведомство с 2012 года.
Напомним, Андрей Липов в прошлом работал начальником Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связей.
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