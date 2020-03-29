Раскрыты детали поездки Путина в очаг коронавируса в Москве

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29.03.2020, 17:03, Разное

В интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1” пресс-секретарь президента России рассказал о поездке Владимира Путина в Коммунарку. Он отметил, что визит российского лидера был неожиданным.

Дмитрий Песков отметил, что обычно приезду президента предшествует какая-то подготовительная работа и приезд передовой группы. “Сейчас мы ехали без подготовки вообще”, – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля. Более того, даже водитель передовой машины ГИБДД, которая сопровождала кортеж, не знала адреса клиники в Коммунарке – все решалось прямо на ходу.

В экстренном порядке пришлось также искать телефон, который использовался в больнице для съемки Владимира Путина. Дмитрий Песков отметил, что показать российского лидера в клинике для больных коронавирусом было важно лично для него, тогда как самому президенту было не важно – снимают его в этот момент или нет.

Решение лично приехать в больницу для того, чтобы своими глазами увидеть, как ведется борьба с коронавирусом в Москве, “в стиле” Владимира Путина, отметил Дмитрий Песков. Он добавил, что несмотря на все условия и поспешность сборов, все необходимые меры предосторожности были соблюдены.



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