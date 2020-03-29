В Никополе в машине местного жителя нашли убитого полицейского

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29.03.2020, 16:55, Новости дня

Ночью 29 марта правоохранители остановили автомобиль, в котором во время обыска нашли тело убитого полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

За рулем автомобиля находился 56-летний житель Никополя, а рядом – его 35-летний сын.

Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Предварительно установлено, что у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он несколько раз выстрелил в него.

В результате ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 56-летнего мужчину задержали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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