В Никополе в машине местного жителя нашли убитого полицейского

29.03.2020, 16:55, Новости дня

Ночью 29 марта правоохранители остановили автомобиль, в котором во время обыска нашли тело убитого полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

За рулем автомобиля находился 56-летний житель Никополя, а рядом – его 35-летний сын.

Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Предварительно установлено, что у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он несколько раз выстрелил в него.

В результате ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 56-летнего мужчину задержали.