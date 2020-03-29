Бутусов заявил, что видео с братом Ермака сделал сотрудник СБУ

29.03.2020, 16:55, Новости дня

Видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака, якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности, были сделаны одним из сотрудников киевского управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

По его мнению, источник записей скоро станет известен.

“Конечно, надо разобраться о чем именно идет речь, из контекста не вполне ясно, что именно сделал в результате разговоров Денис, но то, что основание для детального расследования и для подозрений – все всякого сомнения. Потому что [бывший внештатный советник президента Владимира Зеленского, народный депутат от “Слуги народа” Гео] Лерос выдвинул против [главы Офиса президента Андрея] Ермака тягчайшие обвинения в коррупции и государственной измене”, – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

По его мнению, обвинения в коррупции и госизмене будут иметь тяжелые последствия для репутации Ермака.

“Но еще больше для репутации президента [Владимира] Зеленского, поскольку источник скандала – его собственный депутат и до последнего времени – советник президента. Если Зеленский попробует в своей манере уклониться от скандала, и не возьмет на себя ответственность за урегулирование этой ситуации, последствия для его репутации будут тяжелыми… Умолчать не получится”, – считает журналист.

Он добавил, что по мнению источников из окружения Ермака, информация против него и его брата инспирируется его его предшественником Андреем Богданом.

“Ермак и Богдан ведут накануне киевских выборов ожесточенную борьбу за власть в столице… Зеленский стал заложником созданной им системы ручного управления, когда государством правит не он сам, а уполномоченный “регент”, который сидит на ушах повелителя в его кабинете. В результате борьба за власть сводится к тому, чтобы несколько допущенных к кабинету Зеленского людей получают безграничное влияние и безграничные полномочия, создающие удобную почву для коррупции и российского влияния. Вот только этот скандал уже не по Ермаку ударит – а по самому Зеленскому. И это справедливо, потому что ответственность за попытку управлять 40 миллионной страной в таком примитивном опереточном стиле должен нести тот, кто этот бардак и устроил”, – отметил Бутусов.

Очередной суперскандал в окружении Владимира Зеленского. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал… Posted by Юрий Бутусов on Pühapäev, 29. märts 2020

Сегодня Лерос обнародовал видео, на которых Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. “Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – отметил Лерос.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием.