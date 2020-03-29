 

Коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа от “Слуги народа” Ватраса – СМИ

29.03.2020, 16:55, Новости дня

Коронавирусную инфекцию подтвердили у народного депутата Украины из фракции “Слуга народа” Владимира Ватраса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 29 марта УНН.

По данным агентства, COVID-19 у нардепа подтвердили лабораторным тестированием.

Сейчас Ватрас находится в одной из местных больниц Хмельницкой области, откуда нардеп родом.

Ватрас стал четвертым народным депутатом, которому диагностировали COVID-19. 18 марта самовыдвиженец из Луганской области Сергей Шахов стал первым парламентарием, у кого официально была подтверждена коронавирусная инфекция. 23 марта о положительном тесте на коронавирус сообщил представитель парламентского монобольшинства Руслан Горбенко, 28 марта – внефракционный нардеп Анна Скороход.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 685 тыс. человек. Число жертв составило 31 882, вылечилось почти 146 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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