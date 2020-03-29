Разборка специалистами iFixit нового Apple iPad Pro показала низкую ремонтопригодность устройства

29.03.2020, 16:53, Разное

Специалисты компании iFixit опубликовали видео разборки планшета Apple iPad Pro 2020, который был представлен несколько недель назад. В итоге, большая часть внутренней начинки девайса совпадает с компонентами устройства, выпущенного 2 года назад. Таким образом, можно смело утверждать, что речь идёт об относительно небольшом обновлении, особенно, в плане ремонтопригодности, подчеркнул эксперт.

Ключевая особенность планшета заключается в лидаре (Light Detection and Ranging, LiDAR) – сканере, позволяющем измерить расстояние до любого окружающего объекта на расстоянии до 5 метров. Что касается нового чипа A12Z Bionic с 8-ядерным графическим процессором, то он очень схож с A12X, но имеет одно отличие в виде дополнительного ядра графического процессора.

Кроме того, эксперт отметил использование в планшете модульного порта USB-C, а это положительно повлияет на ремонт или замену в случае необходимости. Впрочем, большинство других компонентов планшета Apple iPad Pro 2020 зафиксированы клеем, что усложняет ремонт: к примеру, для замены батареи нужно снять приклеенную логическую плату. В итоге, специалисты поставили лишь 3 из 10 баллов устройству в плане ремонтопригодности, что аналогично показателю девайса, выпущенного в 2018 году.