 

Елена Беркова официально подтвердила свою беременность

29.03.2020, 16:53, Разное

Известная актриса Елена Беркова, которая снимается в определённых фильмах для взрослой аудитории, вскоре станет мамой. Артистка подтвердила свою беременность.
Знаменитость находится в “интересном” положении, причём она не скрывает данного обстоятельства. В интернете актриса опубликовала фотоснимок, в котором она демонстрирует тест на беременность. Ранее 35-летняя звезда исчезла из онлайн-пространства, тогда как прежде часто размещала в социальных сетях новые пикантные фото- и видеоматериалы.

Беркова неожиданно объявила, что ждёт ребёнка. Демонстрация в Instagram-аккаунте снимка с положительным тестом вызвало активное обсуждение среди многочисленных подписчиков, которые стали поздравлять актрису с будущим пополнением семейства. Вместе с тем некоторые обвинили звезду в беспечности, так как в настоящее время следует быть крайне осторожной, предохраняться и соблюдать карантин.


Сама Елена Беркова не раскрывает подробности своей личной жизни и не называет имя отца будущего ребёнка. В 2019 году актриса планировала выйти замуж за одного из российских миллиардеров. Звезда рассказывала в СМИ, что она и её жених выбирают регион для предстоящего свадебного торжества – Бали или Таиланд.



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