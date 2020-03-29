 

Монарх Таиланда с любовницами сбежал в Германию от коронавируса

29.03.2020, 16:53, Разное

Король Таиланда, спасаясь от коронавируса, отправился в Германию со своими любовницами и рабочим персоналом. В настоящее время Маха Ваджиралонгкорн с гаремом находится в одной из баварских гостиниц.
Немецкие СМИ передают, что представители монарха Таиланда полностью забронировали отель для нужд правителя и его свиты, которая включает в себя два десятка наложниц и многочисленную прислугу. Известно и место пребывания Махи Ваджиралонгкорна – он спасается от коронавируса в элитной гостинице в альпийском городе Гармиш-Партенкирхен в Баварии. Журналисты сообщили, что в этой федеральной земле подобные заведения были закрытыми властями в целях проведения карантина в связи с угрозой COVID-19. Между тем, окружной совет по отношению к королю Таиланда сделал исключение, объяснив это тем, что посетители отеля являют собой однородную группу без чужих лиц. Несмотря на это, 118 представителей венценосной семьи депортировали на родину, заподозрив их в коронавирусе: в Германии у них возникли признаки респираторных болезней.

В Таиланде с негодованием простые жители отнеслись к побегу Маха Ваджиралонгкорна в другое государство. Население, рискуя нарушить закон о неприкасаемости короля, теперь задается вопросом, нужен ли стране такой правитель, бросивший подданных в непростое время. В Таиланде за оскорбление монарха могут лишить свободы сроком до 15 лет.



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