В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране

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29.03.2020, 16:48, Новости дня

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая остановилось, сообщил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, число инфицированных коронавирусом в стране составляет меньше 3 тыс., из них 693 случая заражения привезенны из-за границы, передает ТАСС. 

При этом Ми Фэн отметил, что вероятность возобновления активного распространения вируса внутри КНР остается относительно высокой.

Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй за сутки не выявили ни одного случая заражения, скончались пятеро. Всего в мире зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, умерли 26 тыс. 494 человека. В Китае – 81,5 тыс. заражений, 3,3 тыс. умерли.



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