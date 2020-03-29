Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

29.03.2020, 16:40, Новости дня

В России в возрасте 66 лет скончался бывший руководитель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Об этом в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти”, – написал он.

По словам мэра, Горбунов умер после продолжительной тяжелой болезни. От какой – не уточняется. С должности главы московского избиркома Горбунов ушел 17 марта 2020 года, этот пост он занимал с 1995 года.

“Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной”, – сказал тогда Горбунов.

Карьера Горбунова строилась вокруг работы в избирательных комиссиях. Еще с 1970-х он работал сотрудником аппарата ЦИК СССР, а в 1993 году перешел на работу в Московскую избирательную комиссию. Спустя два года он ее возглавил. Под его контролем в городе проходили скандальные выборы в Мосгордуму 2009 года, спорные выборы мэра города 2003-го и 1999 годов, вызвавшие массовые протесты выборы в Госдуму в 2011-м и в Мосгордуму в 2019 году.​

Горбунова резко критиковали независимые кандидаты в Мосгордуму и сами депутаты во время выборов летом 2019 года, когда избирком отказывался регистрировать их кандидатуры и признавал собранные за них подписи недействительными. Тогда действия Мосгоризбиркома вызвали в столице серию масштабных протестов, которые власти подавляли силой, а часть его участников были арестованы и приговорены к срокам.