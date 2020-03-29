 

Медики назвали продукты, от которых нужно отказаться после 30 лет

29.03.2020, 16:30, Разное

От некоторых продуктов питания, которые ежедневно употребляет человек, следует отказаться по достижению возраста 30 лет. Среди подобных блюд медики называют, в том числе, некоторые крупы, йогурты и замороженную еду.
С возрастом меняется физическая форма и обмен веществ, что приводит к быстрой полноте. Рекомендуется отказаться от белого риса, так как он имеет мало клетчатки и обладает высоким гликемическим индексом, что вызывает увеличение сахара в крови. Глюкоза активно поступает в кровоток, провоцируя повышенный аппетит. Замороженные овощи и фрукты полезны, если они не являются полуфабрикатами. Готовые блюда, требующие лишь разогрева, употреблять нежелательно, в них много соли и пищевкусовых добавок, что ухудшает пищеварение. Следует отказаться и от соевого соуса из-за большого количества соли, ухудшающей состояние кожи. Врачи советуют вывести из рациона фруктовые йогурты, так как в них много сахара и различных синтетических заменителей. Данный продукт увеличивает жировые отложения в области талии.

Алкоголь вызывает обезвоживание в организме и делает морщины более заметными. К тому же, спиртное усиливает тягу к еде и замедляет обмен веществ, что приводит к излишней полноте, заявляют медики.



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