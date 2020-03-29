Последствия коронавируса показаны со спутника

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29.03.2020, 16:30, Разное

Из-за нашествия коронавируса большое количество людей на планете сидят дома, а многие предприятия не работают. Сотрудники компании Maxar Technologies продемонстрировали изображения со спутника, где можно рассмотреть, что именно происходит с миром на фоне пандемии.
На спутниковых изображениях показаны последствия коронавируса. Это опустевшие транспортные развязки и аэропорты, трафик которых существенно сократился по сравнению с прежними временами. На улицах населенных пунктов почти нет людей, города больше напоминают «призраки». На некоторых других фотографиях заметно, как на пустырях возникают новые объекты. К примеру, это медицинские учреждения для заболевших, они появляются по всей планете от Китая до Западной Европы. В компании Maxar Technologies заявили, что численность таких помещений только будет увеличиваться, и трафик восстановится нескоро.

Пандемия коронавируса началась в декабре прошедшего года в китайском Ухане. Город с 22 января закрыт на карантин. В марте нынешнего года ВОЗ заявила о приобретении вспышки характера пандемии. Всего специалисты подтвердили больше 660 тысяч случаев эпизодов заражения почти в двух сотнях государств планеты, умерли более 30,6 тысяч граждан. Самое большое количество пострадавших зарегистрировано на территории США 121 066 человек, скончались 2020 лиц. Второе и третье место в этом антирейтинге занимают также Италия и Китай.



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