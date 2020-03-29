Минпромторг предложил экстренные меры поддержки бизнеса

29.03.2020, 16:30, Новости дня

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил премьер-министру Михаилу Мишустину дополнительный комплекс мер поддержки бизнеса сроком на полгода.

Мантуров в своем обращении к главе правительства указал, что меры поддержки бизнеса должны быть экстренными, передает ТАСС.

«В отношении всех сегментов бизнеса – и малого несетевого, и сетевого, и обслуживающего потребительский рынок: производство потребительских товаров, общественное питание, опт, розница, услуги, торговая недвижимость, логистика – склады, логистические центры, пункты выдачи заказов, транспорт, инфраструктура доставки до потребителя, гостиницы и отели, принять на четко установленный период (с 28 марта 2020 года по 28 сентября 2020 года) комплекс мер по сохранению бизнеса», – говорится в письме.

По словам Мантурова, необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

Также в обращении отмечается, что падение оборотов в отраслях общественного питания, торговли и бытовых услуг уже составляет порядка 80%.

Дополнительные ограничения, вводимые с 28 марта по 5 апреля 2020 года, а также спад потребления, который по прогнозу Минпромторга продлится не менее полугода, приведут к финансовому краху бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Глава Минпромторга отмечает, что отсрочка уплаты налогов приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы. Из письма следует, что для указанных секторов экономики в качестве налоговых мер предлагается на полгода отменить начисления НДС, налога на прибыль, налогов на имущество, НДФЛ, арендной платы за землю, в том числе торговых центров, налогов с ФОТ на персонал, отменить взимание ЕНВД, налогов УСН, налогов по патентной системе. По ранее возникшим обязательствам по налогам установить отсрочку на 6 месяцев.

Также Мантуров предлагает ввести в РФ «арендную амнистию» (прекращение взимания арендных платежей) для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса.

Кроме того, министерство предлагает позволить общепиту и не продуктовой торговле отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода с выплатой госпособий, которые должны составлять до 80% от заработной платы.

В документе подчеркивается, что в случае установления карантина, необходимо сохранить работу всей продуктовой розницы, а предприятия общественного питания перевести в режим доставки или на вынос.

«Не допустить нормированного снабжения – эта мера не требуется, она похоронит продовольственный сегмент целиком – от производства до розницы», – говорится в письме.

Также среди мер поддержки бизнеса предлагается освободить малую торговлю и общепит от всех административных мер, в том числе не вводить новых требований и ограничений для нестационарной и мобильной торговли.

Ранее в Общественной палате предложили расширить помощь малому бизнесу.

Напомним, Мишустин поручил приостановить до 1 мая все выездные плановые проверки бизнеса. Также он объявил об упрощении кредитования малого и среднего бизнеса.