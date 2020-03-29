Иосиф Пригожин рассказал, каким будет шоу-бизнес после коронавируса

29.03.2020, 16:30, Разное

Иосиф Пригожин пояснил о том, что из-за пандемии коронавируса изменится и шоу-бизнес. Продюсер рассказал, какой в недалёком будущем станет эта сфера развлечения.

В настоящий момент в РФ осуществляются различные мероприятия для борьбы против пандемии коронавируса. Первой мерой стал запрет на массовые мероприятия, в том числе и концерты. В итоге все отечественные звёзды перенесли свои весенние концерты на значительно более поздний срок. Иосиф Пригожин даёт негативный прогноз по этому поводу. По его мнению, очень многие артисты прекратят заниматься творчеством, не сумев преодолеть данный период. На плаву же останутся, считает продюсер, только самые известные и талантливые исполнители.

Представитель данной сферы отметил, человечеству придётся пройти этап переоценки своих приоритетов. Сейчас на сцене появляются певцы, в деятельности которых нет никаких намёков на творчество. Отчасти, считает он, это происходит из-за запросов общества, деградировавшего в понимании вокальных номеров. При этом артисты должны являться редким и штучным товаром, а вся аудитория обязана стать более чувствительным потребителем. Из-за пандемии коронавируса произойдёт своеобразный естественный отбор.

Иосиф Пригожин не причисляет свою супругу Валерию к тем, кто покинет сцену. Артистка пришла в шоу-бизнес уже давно и доказала свой талант. Интерес публики к исполнительницы не угасает на протяжении многих лет, поскольку она находит способы удивлять фанатов и развиваться в ногу со временем. Например, недавно знаменитость записала дуэт с Максом Фадеевым, а также выступила с акустическим концертом для двух миллионов зрителей в онлайн-кинотеатре Okko.