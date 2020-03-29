Назначен новый глава Роскомнадзора

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29.03.2020, 16:20, Новости дня

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил руководителем Роскомнадзора Андрея Липова. В воскресенье распоряжение было опубликовано на портале правительственной информации. Ранее президент Владимир Путин освободил Андрея Липова от должности начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Липов занимал пост начальника управления с 2018 года. Вместо него Путин назначил  главой управления Татьяну Матвееву, ранее служившую в Федеральной налоговой службе.

Руководивший Роскомнадзором Александр Жаров возглавил холдинг "Газпром-медиа".

Андрей Липов родился 23 ноября 1969 года в Москве. С 2008 года работал в департаменте госполитики в области информатизации и информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций. В 2010 году возглавил департамент. В 2012 году перешел на работу в администрацию президента РФ на должность начальника управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. В 2018 году указом президента Липов был назначен начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.



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