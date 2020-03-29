 

Московская погода поставила очередной весенний рекорд

29.03.2020, 16:20, Новости дня

В столице побит очередной температурный рекорд, на которые и без того был богат этот сезон. Днем в воскресенье столбики термометров поднялись до отметки в 16,8 градуса, сообщает метеобюро Москвы и Московской области. Это на 0,3 градуса выше, чем было в 2007 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

С начала календарной весны такие аномально теплые значения фиксируются уже в шестой раз. Средняя температура в столице и Подмосковье превышает климатическую норму на 6,3 градуса.

Однако уже вечером ожидается резкое изменение погоды: синоптики прогнозируют резкое похолодание – в некоторых районах до ноля, а где-то и до -2 градусов. Усилится ветер – местами порывы до 17 метров в секунду. В понедельник, 30 марта, похолодание продолжится, к вечеру столбики термометров могут опуститься до -6 градусов. Столицу и область накроет метель, количество выпавших осадков может составить до 20% всей мартовской нормы.

В дальнейшем похолодание сохранится – во вторник до 4–6 градусов мороза, в среду – 6–8. На кратковременное потепление можно будет рассчитывать лишь в дневные часы. И лишь с четверга ожидается потепление в столичном регионе.



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