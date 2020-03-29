В Москве нормализовалась экологическая обстановка

29.03.2020, 16:20, Новости дня

В столице улучшилось качество воздуха. Концентрация загрязняющих веществ стала ниже, и к 11 утра достигла показателей нормы.

Рост уровня загрязнения атмосферы был связан с погодой: отсутствие осадков и слабый ветер препятствуют самоочищению атмосферы. Кроме того, в субботу москвичи массово покидали город, на дорогах образовались пробки, в приземном воздухе накапливались автотранспортные выбросы.

В то же время промышленные выбросы, согласно данным автоматических датчиков контроля на 55 крупных предприятиях, не превышали допустимых значений.

Днем 29 марта продолжится улучшение условий рассеивания вредных выбросов в атмосфере, сообщает Мосэкомониторинг.