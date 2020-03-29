 

«Надоело бояться»: Супруга Игоря Николаева призвала всех танцевать как ее дочь на видео

29.03.2020, 16:09, Разное

Супруга популярного певца Игоря Николаева обратилась к своим подписчикам, заявив, что ей уже надоело бояться. Сам композитор находится в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В Instagram-аккаунте жена знаменитости опубликовала видеоролик с танцующей дочерью. Юлия Проскурякова подписала пост, отметив что надоело слышать тему о COVID-19. Вслед за этим супруга Игоря Николаева призвала многочисленных подписчиков верить, что всё будет хорошо. В скором времени всё образуется, и все будут также танцевать.

Музыканта госпитализировали в конце марта с подозрением на вирусную инфекцию, Николаев находился на торжестве в связи с днём рождения сестры Игоря Крутого, известного композитора. Вскоре у певца Льва Лещенко, также присутствовавшего на вечеринке, врачи диагностировали коронавирус.

Вместе с тем результаты тестов Игоря Николаева ещё не получены, сведений о состоянии артиста нет. Ранее доктор Евгений Комаровский пояснил в СМИ о последствиях коронавирусной инфекции. Врач считает, что пандемия COVID-19 повлияет на отношение человечества к инфекционным заболеваниям.



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