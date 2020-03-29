Медсестру из больницы в Коммунарке поразила решительность Владимира Путина при обходе клиники

29.03.2020, 16:09, Разное

На днях состоялся визит Владимира Путина в медучреждение, расположенное в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом. Медсестру из этой больницы поразила решительность президента при обходе клиники, поскольку он не боялся осматривать помещения, пугавшие многих других.

Клиника в Коммунарке в настоящий момент является главным объектом, куда определяют пациентов с положительным диагнозом на коронавирус. Недавно президент РФ провёл инспектирование данной больницы, посетив немало помещений и осмотрев, как медики решают поставленные перед ними важные задачи. Главная медсестра клиники осталась под впечатлением от визита Владимира Путина, и не только по причине прибытия в населённый пункт столь высокопоставленной фигуры, но и из-за того, как глава РФ вёл себя в закрытых инфекционных палатах. Медицинскую работницу поразила решительность политика. Он пожелал осмотреть защитную зону, хотя подавляющее большинство старается держаться от этого объекта, как можно дальше. Позже президент посетил палаты и даже пообщался с одним из пациентов.

Рассказывая о визите Владимира Путина в медучреждение, медицинская работница отметила, увидев руководителя государства, она попыталась снять его на камеру смартфона, но не смогла этого сделать. По её словам, президент совершал обход в сопровождении главврача, и его движения были уверенными, он быстро проследовал в своём направлении, не совершая задержек.