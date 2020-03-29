Посол в Италии назвал российских вирусологов героями

29.03.2020, 16:08, Новости дня

Российские вирусологи в итальянском городе Бергамо работают в тяжелейших условиях вместе с коллегам из Италии, ежедневно подвергая свою жизнью и здоровье опасности, сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов.

«Наши работают в самом пекле, можно сказать, одинаково вместе с итальянскими коллегами, рискуя здоровьем и жизнью. Оценить это можно только как героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь», – отметил Разов в эфире программы «Вести недели».

Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.