 

Посол в Италии назвал российских вирусологов героями

29.03.2020, 16:08, Новости дня

Российские вирусологи в итальянском городе Бергамо работают в тяжелейших условиях вместе с коллегам из Италии, ежедневно подвергая свою жизнью и здоровье опасности, сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов.

«Наши работают в самом пекле, можно сказать, одинаково вместе с итальянскими коллегами, рискуя здоровьем и жизнью. Оценить это можно только как героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь», – отметил Разов в эфире программы «Вести недели».

Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Календарь: 25 лет назад сектанты устроили зариновую атаку в токийском метро

08.02 / ГСЧС предупредила о снижении температуры до -16 °С

19.02 / Пентагон оценил вероятность конфликта между Россией и Турцией в Идлибе

23.02 / Дождь, порывы штормового ветра, снег. Синоптики предупредили украинцев о приближении двух циклонов

06.03 / Кононенко назвал рекламу ФБР с Высоцким глупостью

04.02 / Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

05.02 / Облачный игровой сервис Nvidia запущен официально

05.02 / Фигуранту дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге продлили арест

27.02 / Француза приговорили к 16 годам колонии за изнасилование московской школьницы

07.02 / Проект “Большое строительство” стартует с 1 марта – Гончарук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска