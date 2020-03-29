 

Смартфон Huawei P40 Pro+ получит опцию измерения температуры тела

29.03.2020, 15:53, Разное

В руководстве китайской компании рассказали об интересных технических возможностях нового смартфона Huawei P40 Pro+. Воспользовавшись данным устройством, пользователь сумеет измерить температуру собственного тела.
В свежем интервью топ-менеджер фирмы Huawei Юй Чэндун пояснил об особенностях нового мобильного гаджета P40 Pro+, о которых не рассказали во время анонса. Представитель азиатской компании предположил, что самой востребованной моделью может оказаться P40 Pro, далее расположится бюджетный вариант P40, а премиум-смартфон P40 Pro+ по причине высокой стоимости не получит должной популярности у населения. При этом у данного девайса присутствует уникальная черта, которая касается здоровья человека. Так, аппарат умеет изменять температуру тела с помощью основной камеры.

Юй Чэндуйн заметил, что сотрудники отдела международных продаж первоначально сомневались в необходимости внедрения такой технологии в гаджет, но разработчики потребовали ее включения в функциональный перечень Xiaomi Mi 10T. Программисты продолжают работать в этом направлении. Спустя некоторое время мобильные проекты компании станут контролировать разные параметры здоровья потребителей, в том числе давление, частоту дыхания и сердечных сокращений.



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