В Москве скончался экс-руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

29.03.2020, 15:53, Разное

Появилась информация о том, что в Москве скончался экс-руководитель Мосгоризбиркома. Валентин Горбунов умер в одной из столичных клиник после тяжёлой болезни.

О кончине бывшего председателя Московской городской избирательной комиссии стало известно посредством публикации в Сети. Об этом рассказал на своей странице в Twitter Сергей Собянин. Мэр столицы РФ отметил успехи бывшего чиновника, подчеркнув, Валентин Горбунов на протяжении многих лет руководил ведомством и сделал очень многое в его становлении, а также благодаря ему состоялось немало выборов, проходивших на всех уровнях государственного аппарата. Отмечается, пост главы Мосгоризбиркома покойный занял в 1995 году.

В настоящий момент причина смерти политика официально не озвучена, но не являлось тайной, что тот на протяжении последнего года боролся с тяжёлым недугом. Валентин Горбунов умер, пребывая в одной из клиник в Москве.