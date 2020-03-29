 

OnePlus 8 Pro выйдет с дисплеем отличной яркости

29.03.2020, 15:53, Разное

Новый смартфон OnePlus 8 Pro получит качественный дисплей с отличной цветопередачей и 10-битной глубиной цвета. Важной информацией поделился индийский инсайдер Ишан Агарвал.
Сетевой информатор обнародовал на просторах мировой «паутины» интересные сведения, которые касаются смартфона OnePlus 8 Pro. Дисплеи этих устройств китайского разработчика всегда отличались эффективностью. В прошедшем году компания внедрила в смартфоны экраны с частотой 90 Гц. В новой версии гаджета появится OLED-дисплей на 6,79 дюйма, его особенностями являются наличие системы компенсации движения MEMC, отличная цветопередача и глубина цвета на 10 бит. Эта часть аппарата может поддерживать увеличенный динамический диапазон с рекордной скоростью в 1400 кд/м2.

Тот же информатор заявил, что обновленная вариация оболочки OxygenOS окажется еще более оперативной и плавной. Предполагается внедрение в OnePlus 8 Pro системы вибрации Haptics 2.0.



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