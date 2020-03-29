 

В Уфе решили наказать отпустивших подростков на концерт родителей

29.03.2020, 15:48, Новости дня

Правоохранительные органы составили протоколы на родителей 11 подростков, которых обнаружили в ночном клубе Уфы на вечеринке, сообщили в региональном главке ведомства.

«Информация о том, что в одном из ночных клубов города [Уфы] собралось большое количество людей, которые игнорируют указ главы Республики Башкортостан от 28 марта, была передана в полицию волонтерами», – отметили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что на концерте присутствовали более 50 человек. В отдел полиции были доставлены 11 несовершеннолетних, передает ТАСС.

Их родителям вручили протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Организатор мероприятия также понесет административное наказание.

Кроме того, полицейские собрали материалы о нарушении режима повышенной готовности, введенного указом главы региона из-за пандемии. Они будут переданы в Роспротребнадзор для принятия решения. 

Ранее сообщалось, что в правительстве на фоне ситуации с коронавирусом рассматривают возможность ограничить передвижение по стране. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ужесточение мер в РФ может стать спасением от коронавируса. 



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