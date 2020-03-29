Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
29.03.2020, 15:48, Новости дня
Глава правительства Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», – говорится в документе.
С июня 2018 года Липов занимал должность начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
До этого он с 2008 года работал в министерстве связи и массовых коммуникаций, где занимал должности замначальника отдела программ развития, начальника отдела информационных технологий, заместителя директора департамента.
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