Начальник Генштаба ВСУ будет подчиняться главкому ВСУ

29.03.2020, 15:42, Новости дня

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины отныне подчиняется главнокомандующему ВСУ. Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского №122 “О внесении изменений в положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины” от 27 марта. Документ опубликован на сайте главы государства.

Генштаб назван главным органом военного управления по планированию обороны государства, стратегическому планированию применения ВСУ. Он “обеспечивает осуществление непосредственного военного руководства Вооруженными силами Украины главнокомандующим Вооруженными силами Украины”, сказано в указе.

Генштаб также осуществляет разработку стратегического плана применения Вооруженных сил, других составляющих сил обороны по отпору вооруженной агрессии и представляет его на рассмотрение главнокомандующему ВСУ.

“Генеральный штаб возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. На должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначается военнослужащий. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины подчиняется главнокомандующему Вооруженными силами Украины”, – говорится в тексте документа.

В указе №123 “Вопрос главнокомандующего Вооруженными силами Украины” определены полномочия главкома. Он должен осуществлять непосредственное военное руководство Вооруженными силами, контроль состояния обеспечения армии военной техникой, вооружением и другими ресурсами, отчитываться перед президентом и министром обороны о достижении военно-стратегических целей в сфере обороны.

27 марта Зеленский назначил Сергея Корнейчука главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Руслан Хомчак после разделения должностей остался начальником Генерального штаба.

Верховная Рада 4 марта приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.