 

“Ермак через своего брата барыжит государственными должностями”. Нардеп Лерос опубликовал видеозаписи, снятые скрытой камерой

29.03.2020, 15:42, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос 29 марта выложил в Facebook 11 видеофрагментов, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис, возможно, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Записи датированы августом – октябрем 2019 года, когда Андрей Ермак еще занимал должность помощника главы государства.

“Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – написал Лерос в комментарии.

Он назвал Андрея Ермака “врагом Украины” и предложил ему “уйти по-хорошему”.

“Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все”, – добавил нардеп.

Собеседники Дениса Ермака не идентифицированы.

Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в…

Posted by Geo Leros on Pühapäev, 29. märts 2020

19 марта на сайте “Цензор.НЕТ” вышло интервью с Леросом. В нем он, в частности, раскритиковал договоренности, достигнутые в Минске Ермаком и представителем Кремля Дмитрием Козаком, а также негативно высказался о деятельности внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Лерос также был одним из подписантов депутатского обращения к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сивохо.

20 марта президент Владимир Зеленский освободил Лероса от должности своего внештатного советника.

Лерос – основатель арт-проекта Art United Us. В Раду прошел как 23-й номер списка партии “Слуга народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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