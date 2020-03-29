“Придется отвечать публично за каждое слово лжи”. Ермак пригрозил Леросу, что подаст на него заявление правоохранителям

29.03.2020, 15:42, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины в связи с распространенным видео с участием человека, похожего на его брата Дениса Ермака, о якобы торговле государственными должностями. Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

Сегодня бывший внештатный советник президента Владимира Зеленского, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видео, на которых Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

“Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – отметил Лерос.

“Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР из-за распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса”, – написал Ермак.

Он подчеркнул, что его брат с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца.

“Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов. Я и моя семья – честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о “красных линиях”, за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел”, – считает Ермак.

Он высказал мнение, что личные интересы для Лероса оказались важнее общей цели, “с которой партия “Слуга народа” шла на выборы, чтобы сделать Украину лучше”.

“Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально, что такой, как ты, оказался в партии “Слуга народа” среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям”, – добавил Ермак.

Доброго всім дня! Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком… Posted by Андрій Єрмак on Pühapäev, 29. märts 2020

19 марта на сайте “Цензор.НЕТ” вышло интервью с Леросом. В нем он, в частности, раскритиковал последние договоренности в Минске по поводу создания консультативного совета.

“Был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать. Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот эти ОРДЛО могут сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ. Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России, не понимаю не только я, но и большая часть фракции “Слуга народа” и многие граждане нашей страны”, – сказал Лерос, который был одним из 60 депутатов от “Слуги народа”, которые подписали обращение к президенту с критикой идеи создания консультативного совета.

В этом же интервью Лерос негативно высказался о деятельности внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

“Высказывания Сивохо дестабилизируют ситуацию в стране. Я считаю, что его заявления – это заигрывание с агрессором и дискредитация президента”, – заявил депутат.

Он был одним из подписантов депутатского обращения к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сивохо.

20 марта Зеленский уволил Лероса.

Лерос – основатель арт-проекта Art United Us. Его команда создавала муралы в Киеве. В Раду прошел по списку “Слуги народа” (был №23).