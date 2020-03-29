Доктор Евгений Комаровский рассказал о серьезных последствиях коронавируса

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29.03.2020, 15:30, Разное

Доктор Евгений Комаровский пояснил в СМИ о крайне серьёзных последствиях пандемии COVID-19. Врач считает, что мировой прецедент повлияет на отношение человечества к инфекционным заболеваниям.
В настоящее время ситуация с коронавирусом остаётся открытой, причём она прояснится лишь к Новому году, заявил специалист. Мировая наука получит ответы на вопросы, которые сейчас учёным непонятны. Первым из них является необходимость выяснить, насколько активно вырабатываются иммунные защитные свойства у тех, кто уже переболел. К декабрю, отметил Комаровский, можно будет увидеть, сохраняются ли в крови пациентов антитела, и какая их предельная концентрация, нельзя ли опасаться последующих осложнений. Практика показала, что на протяжении 20 суток исцелившиеся от COVID-19 люди способны заражать окружающих, отмечают эксперты.

Второй проблемой, отметил врач, является огромное количество аллергических реакций, вызванных массовым применением дезинфицирующих средств. К тому же, зафиксировано значительное использование антибиотиков, что вызовет гигантское количество устойчивых к этим препаратам бактерий. Данную тенденцию можно будет определить лишь в будущих периодах, заявляет Евгений Комаровский. Ранее медики назвали морепродукт, значительно снижающий вероятность заражения коронавирусом.



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