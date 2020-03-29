В Китае заявили о прекращении пандемии коронавируса

29.03.2020, 15:30, Разное

Сотрудник китайского Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сделал важное заявление, которое касается коронавируса. По его словам, в Поднебесной прекращена эпидемия COVID-19.

Как сказал представитель ведомства, численность подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае на данный момент составляет меньше 3000 человек. Властям азиатского государства удалось прекратить продвижение опасной инфекции. Больше 75 тысяч человек смогли выздороветь. При этом в Китае снова может вспыхнуть пневмония, так как количество завозных случаев все равно увеличивается.

СМИ КНР сообщили, что в настоящее время государство находится на третьей позиции по числу эпизодов заражения, которые обнаружили в его пределах – более 81 тысячи. Опередили Китай США – свыше 122,6 тысячи случаев и Италия – 94,4 тысячи заболевших.