 

В Китае заявили о прекращении пандемии коронавируса

29.03.2020, 15:30, Разное

Сотрудник китайского Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сделал важное заявление, которое касается коронавируса. По его словам, в Поднебесной прекращена эпидемия COVID-19.
Как сказал представитель ведомства, численность подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае на данный момент составляет меньше 3000 человек. Властям азиатского государства удалось прекратить продвижение опасной инфекции. Больше 75 тысяч человек смогли выздороветь. При этом в Китае снова может вспыхнуть пневмония, так как количество завозных случаев все равно увеличивается.

СМИ КНР сообщили, что в настоящее время государство находится на третьей позиции по числу эпизодов заражения, которые обнаружили в его пределах – более 81 тысячи. Опередили Китай США – свыше 122,6 тысячи случаев и Италия – 94,4 тысячи заболевших.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / 6 самых необычных теорий о древних пришельцах

19.02 / В нестабильном мире растут общемировые расходы на оборону

23.03 / Стартовали реализации чехла-аккумулятора HyperX ChargePlay Clutch for Mobile

17.02 / Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб оперативной памяти

27.02 / Мнение: Достижения российской экономики признаны… Не россиянами, правда

12.02 / Заработайте бонусы на топливо за покупки в онлайн-магазине KAMA TYRES

20.02 / Орландо Блум сделал тату с именем сына, но допустил ошибку – фанаты быстро исправили

21.03 / “Имеет право”: Решетова встала на защиту бросившего ее с ребенком Тимати

25.03 / Мнение: Разработка вакцин против вирусов. Концептуальный каркас 2

12.03 / Эксперты назвали аутсайдеров авторынка в прошедшем зимнем сезоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска