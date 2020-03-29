 

Главный вирусолог Германии допустил повторение итальянского сценария

29.03.2020, 15:30, Новости дня

В Германии может произойти обострение ситуации с коронавирусом, в связи с чем возможна нехватка оборудования для искусственной вентиляции легких, как в Италии, сообщил глава германского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких», – цитирует ТАСС Вилера. 

По его словам, врачи вынуждены считаться с тем, что мощностей перестанет хватать, «это совершенно ясно». 

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Европе аппараты искусственной вентиляции легких. 

Напомним, Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией. Число подтвержденных случаев коронавируса в ФРГ достигло 48,5 тыс.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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