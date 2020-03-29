 

Дмитрий и Анастасия Тарасовы больше не скрывают лицо своей младшей дочери Евы

29.03.2020, 15:30, Разное

Анастасия Костенко принимает поздравления в связи с 26-м днем рождения. В честь знаменательного события модель поделилась с поклонниками семейной фотографией, впервые показав лицо их с Дмитрием Тарасовым младшей дочери Евы.
Девочка родилась 5 февраля, но поклонники звездной пары смогли рассмотреть ее только сейчас, сравнивая, на кого из родителей она похожа. На снимке, кроме уснувшей на руках матери малышки, запечатлена ее старшая сестра Милана, удобно расположившаяся на руках отца. Костенко призналась, что очень счастлива и сильно любит свою семью.

Именинница получила в день рождения много поздравлений, но первое она услышала от заботливого мужа. Тарасов пожелал избраннице, назвав ее своей «любимой девочкой», быть здоровой и продолжать дарить ему и дочерям свое тепло, нежность и ласку. Сам футболист готов взять на себя ответственность за счастье и благополучие супруги и детей.



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