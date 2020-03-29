 

Медики назвали 5 лучших способов преодолеть укачивание

29.03.2020, 15:09, Разное

Некоторых людей укачивает в автомобиле, на морском или речном судне. Медики назвали пять лучших способов, помогающих преодолеть так называемую морскую болезнь.
Необходимо садиться на переднее сиденье машины, так как расположение на заднем диване резко увеличивает вероятность укачивания. Находясь в автомобиле, нужно смотреть вперёд, а не по сторонам – это обеспечит сбалансированность между визуальным восприятием и внутренним ухом. К тому же, в некоторых микроавтобусах имеется ряд кресел, установленные в передней части салона и стоящие против движения. Их следует избегать, так как такое расположение вызывает морскую болезнь особенно активно. Следует смотреть на дальние объекты, находящиеся на линии горизонта, можно отвлечься на смартфон или завести общение с другими пассажирами.

Перед дорогой надо выпить воды, чтобы обезопасить себя от тошноты. Можно употребить и апельсиновый сок, но от кофе лучше отказаться, отмечают медики. Рекомендуется приспустить окно автомобиля и вдохнуть свежий воздух, так как это обеспечит вентиляцию лёгких и улучшит общее самочувствие.



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