Xiaomi Mi 10T протестирован в Geekbench

29.03.2020, 15:09, Разное

Новый смартфон Xiaomi Mi 10T заметили в базе данных приложения Geekbench. Согласно предварительной информации, новинка может стать международной модификацией уже анонсированного K30.

Сервис Geekbench указал пользователям на то, что мобильный аппарат Xiaomi Mi 10T сооружен на платформе однокристального процессора Qualcomm Snapdragon 660, когда в роли аппаратной основы Redmi K30 служит чипсет Snapdragon 730G. При применении всех ядер новый девайс продемонстрировал показатель в 1403 балла, а в однопоточном режиме – 334 пункта. Xiaomi Mi 10T функционирует под управлением операционной системы Android 9. Данный гаджет возник в недавнем перечне мобильных устройств китайской корпорации, которые спустя время появятся в продаже.

Xiaomi работает на рынке уже на протяжении последних десяти лет. Штаб-квартира компании находится в Пекине. В середине августа 2010 года сотрудники фирмы запустили официально прошивку MIUI, которая была основана на системе Android и совмещала элементы iOS и TouchWiz. Первый смартфон производитель анонсировал летом 2011 года.